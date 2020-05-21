مهنئًا الرئيس بعيد الفطر.."أبوشقة" يشيد بإنجازات الدولة في أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة إلى جموع المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد أبوشقة، بالجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس السيسي وتجلت في الوطنية الرائعة من خلال التعامل في أزمة كورونا، والتفاني في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري.

كما أشاد رئيس الوفد، بكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسي، والتي كان لها أكبر الأثر في نفوس المصريين مما تسبب في حالة الاطمئنان التي يعيشها المواطن.

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وقال أبوشقة، إن تصريحات الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة نحو اتخاذ التدابير اللازمة من أجل صحة وسلامة المواطن، كان لها الأثر والتأثير لدى جموع المصريين، حتى أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في هذا الشأن.

كما أشاد أبوشقة، بالإنجازات الضخمة التي تحققت من خلال المشروع الوطني بعد ثورة 30 يونيه.

ووصف هذه الإنجازات بأنها أعمال مجيدة تجلت في أعمال وطنية كثيرة، ما كان يتم تحقيقها إلا بحكمة بالغة من القيادة السياسية وعزيمة وإرادة الشعب المصري.

وأوضح أن المشروع الوطني يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ويسعى إلى تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، والتي تتحقق فيها الحياة الكريمة للمواطنين.​