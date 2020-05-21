نقابة الصيادلة تنعى 3 من أعضائها توفوا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للصيادلة، 3 من أعضائها إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم.

وقالت النقابة، في بيان، إن الصيادلة هم: الدكتورة رحاب عبدالصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار من محافظة الأقصر، والدكتور عز أديب عبدالشهيد من محافظة قنا.

وأكدت النقابة دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعملون بها من أجل تأدية دورهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نقابة الصيادلة قررت دعم أسرة كل صيدلي يتوفي نتيجة للإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية والذي قرر صرف 20 ألف جنية للمصابين و50 ألفًا في حالة الوفاة.