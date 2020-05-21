المخابز والمطاعم والسوبر ماركت.. ننشر التفاصيل الكاملة لإجراءات الحظر في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة إجراءات وقرارات تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدبولي، أن تطبيق هذه الإجراءا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو.

الممنوعون من العمل

- يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة 5 مساءً وحتى 6 صباحًا.

- غلق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.

- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

- غلق المحال التجارية والحرفية (بيع السلع وتقديم الخدمات، والمولات التجارية) على مدار اليوم.

- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم.

- حظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.

- حظر تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية.

- استمرار غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

- استمرار تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.

المسموح لهم بالعمل

- جميع مركبات نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

- مركبات الطرود أو مستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ، ونقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي

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- نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

​- المخابز ومحال البقالة والبدالين التموينيين.

- محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.

- الصيدليات والسوبر ماركت.

- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها.

- الموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية.

- ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.

- خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء

- خدمات طوارئ شركات الغاز والمياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.

- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات

- تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها (بطاقات الصراف الآلي التخليص الجمركي لجان تسويق الأقماح).

- جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها.

- فتح المساجد للتكبير فقط دون حضور المصلين.

- إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة.

- قصر الصلاة على القائمين في المسجد فقط.