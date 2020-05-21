السفارة الأمريكية تهنئ المصريين بعيد الفطر وتتبرع بـ51 مليون لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، تحية مباركة بعيد الفطر.

وقال السفير الأمريكي في مصر، جوناثان كوهين، في رسالة مصورة عبر حساب السفارة: "منذ ما يقرب من شهر، وجهنا الشكر لمصر على ما قدمته من مساعدات طبية لازمة لمكافحة كورونا إلى الولايات المتحدة".

وأعلن عن تبرع من الولايات المتحدة الأمريكية، للهلال الأحمر المصري، لمواجهة وباء كورونا المستجد، بقيمة 51 مليون جنيه، لحماية المصريين من الفيروسات التاجية.

وفي ختام الفيديو، قال: "عيدً مبارك عليكم"