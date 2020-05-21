أخبار مصر | "الصيادلة" تنعى وفاة 3 من أعضائها بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تنعى وفاة 3 من أعضائها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للصيادلة، بمزيد من الحزن والأسى وفاة ثلاثة من أعضائها وهم الدكتورة رحاب عبدالصبور، من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار، من محافظة الأقصر، والدكتور عز أديب عبدالشهيد، من محافظة قنا، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تادية عملهم، داعين الله عز وجل أن يغفر لهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.

وأكدت النقابة، دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعملون بها من أجل تأدية دورهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر ان النقابة العامة للصيادلة اتخذت قرارا بدعم أسرة كل صيدلي متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالإضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية حيث قرر الاتحاد صرف 20 ألف جنيه للمصابين بكورونا و50 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.