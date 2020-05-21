أخبار مصر | الأوقاف تعتذر للإعلاميين عن تغطية نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعتذر للإعلاميين عن تغطية نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وقدم المتحدث باسم الأوقاف اعتذاره الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع.

,أصدرت وزارة الأوقاف، قرارات جديدة بشأن صلاة عيد الفطر منها الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية دون الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد، وضرورة ارتداء جميع المصلين للكمامة ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

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وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد تقرر السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

ووفقا للمستند فإن المساجد التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد مع ضرورة الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد مع تواجد إمام المسجد والعمال فقط داخل المسجد وعدم وجود أي شخص آخر مع التشديد على ضرورة غلق المسجد أثناء التكبيرات على ان يقوم مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق بمتابعة ما يتم بثه عبر المساجد وتدوين أي مخالفات تحدث وإرسال التقرير إلى غرقة العماليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.

وحذرت الوزارة، من قيامها بتوقيع العقوبات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشان التجمعات حال حدوثها أمام أو داخل المسجد وكذلك قرارا وزارة الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين مؤكدة عدم جواز صلاة العيد خلف المذياع أو التلفاز، وجواز صلاة العيد في المنازل منفردا أو الرجل مع اهل بيته دون أي تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع. فالهدف هو منع التجمع لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأوقاف، إن صلاة العيد ركعتان غير أن المصلي يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية.