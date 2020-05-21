أخبار مصر | ضياء رشوان يقرر عقد لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان يقرر عقد لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عقد لقاء شهري منتظم بالمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، وذلك لوضع آلية محددة الموعد للقاء معهم، تضاف الى اللقاءات الفردية والجماعية المعتاد إجراؤها معهم.

وصرح "رشوان" في بيان له، بأن هدف تحديد هذا اللقاء المنتظم، هو الاستماع للمراسلين، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بعملهم، وتناولهم لمختلف الشئون المصرية، وكذلك التعرف على آرائهم بالنسبة لأداء مهامهم، وتوفير السُبل الكفيلة بنقل الحقائق عن مصر، وذلك في ضوء القواعد المهنية للعمل الصحفي المتعارف عليها عالميًا.

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وقال "رشوان" في البيان، إن اللقاء سيعقد يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، بدءًا من الثلاثاء الموافق 2 يونية المقبل، وذلك في مقر نادي المراسلين الأجانب في شارع طلعت حرب وسط القاهرة.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" السيد ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" السيد سودارسان راغافان.

وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إن الهدف من الاستدعاء، هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرًا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.