أخبار مصر | أشرف صبحي يستعرض خطة عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يستعرض خطة عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، والذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية لمناقشة الخطة الطبية التي تم وضعها من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا عند استئناف النشاط الرياضي.

وشرح الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الخطوات التنسيقية الخاصة بالخطة التي تم وضعها والتي تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، وعرض التصور العام لعودة النشاط الرياضي والإجراءات الطبية والإحترازية التي يمكن أن تتخذ، وذلك في ظل الإستعدادات لعودة النشاط الرياضي تدريجيا بداية من منتصف يونيو القادم وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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