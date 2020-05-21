مصر | بـ"أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على خفير داخل منزله في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على خفير داخل منزله في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"طبنجة وبندقية خرطوش".. سقط خفير خصوصي في قبضة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، حيث ضبط متلبسا داخل منزله، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها حيازة خفير خصوصي أسلحة نارية داخل منزله بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وضبط ما بحوزته من مضبوطات، وأعد العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، مأمورية لضبط، وما بحوزته من أسلحة نارية.

وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد هشام فتحي، من القبض على الخفير، داخل منزله، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش، وطبنجة وذخيرة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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ومن ناحية أخرى، كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، أن الحريق الذي اندلع بالإدارة العامة للحماية المدنية، وقع داخل مخزن المهمات والمضبوطات المتواجد بالطابق الأرضي للإدارة، ما تسبب في تحطم وانهيار عدد من المكاتب من بينها إدارة العمليات الملاصقة لموقع الحريق.

وأضافت التحريات أن الحريق أسفر عن إصابة العقيد أحمد الشرقاوي مدير إدارة العمليات، وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، كما أصيب 6 مجندين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين.

وسمع مساء اليوم الأربعاء، دوي انفجار بمنطقة الدقي، وسط الجيزة، وتبين بالفحص نشوب حريق بمخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة نتج عنه سماع صوت انفجار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد ينشوب حريق فى مخزن تابع للحماية المدنية بالجيزة وسماع صوت دوى انفجار نتيجة الحريق وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف على مكان الواقعة لسيطرة على الحريق.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق تحت إشراف اللواء هاني سعيد، في الوقت الذي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.