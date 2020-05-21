شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نسب الشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى «مراحل عالية» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا وفقا لدوريات علمية بدأ مرحلة التحور، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن اليوم، الأربعاء، هو الأسوأ من حيث معدل الإصابات في العالم.

وقال «حسني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة «اكسترا نيوز»، إن نسب الشفاء من الفيروس وصلت لمراحل عالية في مصر، ولكن يجب التكاتف لعبور الأزمة.

وأشار إلى خطة إضافة مستشفيات جديدة لمنع أي تكدس داخل المنشأت الطبية، مشددا على أن عدم التزام المواطنين بمواعيد حظر السير أحد أسباب زيادة الإصابات حيث إن الالتزام الأكبر من جانب المواطنين في الشوارع الرئيسية ولكن الشوارع الجانبية الحياة تسير فيها بشكل طبيعي.