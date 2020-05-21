شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحدد وسائل التنقل خلال أسبوع العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس الوزراء عن خطة تنظيم وسائل التنقل خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، الذي شددت فيه الحكومة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال مجلس الوزراء أن خدمات أوبر وكريم والتاكسى ووسائل النقل الجماعية الخاصة ستعمل بشكل طبيعى خلال هذه الفترة، وإن قرار تعليق العمل بوسائل النقل تقتصر على وسائل النقل العام. كان مجلس الوزراء شدد الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع عيد الفطر لتبدأ ساعات حظر التجوال من الخامسة مساءً حتى الثامنة صباحاً. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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