شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. 7 رحلات لإعادة المصريين العالقين في الإمارات والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تُسير وزارة الطيران المدني، الخميس، 7 رحلات إلى الإمارات والكويت لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وتُسير شركة مصر للطيران 5 رحلات واحدة للكويت تعود لمطار القاهرة و4 إلى دبي تعود لمطار أسيوط فيما تسير شركة اير كايرو رحلتين إلى دبي تعودان إلى أسيوط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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