شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة عبر الإذاعة والتليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأربعاء، إنه سيتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأوضح «حسن» أن الصلاة لن يشارك فيها سوى الأسماء التي اعتمدتها الوزارة فقط من العاملين بالوزارة والمسجد وفريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع.