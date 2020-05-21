مستشار الرئيس للصحة: دراسة فرض الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أن فيروس كورونا المستجد يعتبر من الفيروسات الشرسة والعنيفة جدا، وهو فيروس عنيد وسريع الانتشار، كما أكد على ان هذه الصفات المتعددة تعتبر من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد الإصابة بالمرض.

كما قد أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على أن الدولة قد تضطر لاتخاذ العديد من الإجراءات الاكثر صرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أنها قد تضطر إلى ان تقوم بعمل فرض الحظر الشامل وذلك فقط في حالة زيادة الإصابات لأن صحة الإنسان هي الأولوية.