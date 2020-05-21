شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تمنح 10 فنادق بأربع محافظات شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت 10 فنادق بأربعة محافظات هي جنوب سيناء و الاسكندرية والسويس والقاهرة، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في هذه المحافظات.

وأسفرت المعاينات عن أن فندق واحد من 3 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد من ثلاثة فنادق ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية، و 3 فنادق من 4 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، و5 فنادق بمحافظة القاهرة، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

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والفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت علي الشهادات في محافظة جنوب سيناء شملت فندق كليوبترا نبق (رينبو سابقا)، اما تلك التي في الاسكندرية شملت فندق افريكانز، وفي السويس شملت فنادق كورال سي وجراند أوشن ومارينا وادي دوم، وفي محافظة القاهرة شملت فنادق ماريوت مينا هاوس وماريوت القاهرة وكونراد وجي دبليو ماريوت ورنيسانس.

جدير بالذكر أن لجان التفتيش قامت في محافظة البحر الاحمر حتي الآن بمعاينة 45 فندقا، وتم اعطاء شهادات السلامة الصحية المعتمدة ل 41 فندقا، ورفض 4 فنادق لعدم استيفائها للاشتراطات.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.