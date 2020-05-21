شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعى لرؤساء الأندية وشخصيات رياضية.. وفرج عامر يرد: لقاء منزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس نادى سموحة الرياضى، إن حفل الإفطار الذى نظمه مع عدد من نجوم الكرة القدامى ورؤساء الأندية والاتحادات، كان منزليا وليس جماعيا، على حد وصفه، مؤكدا أنه تمت مراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة قبل تنظيم هذا الإفطار.

وأوضح عامر، فى بيان له، أنه يحرص منذ بداية أزمة تفشى وباء كورونا، على اتباع كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالوقاية والتعقيم، حيث أنه أصدر قرار بمنع كافة التجمعات ووقف أية أنشطة داخل نادى سموحة، لافتا إلى أنه كان من أوائل الذين استجابوا لإجراءات الحكومة وحتى الآن ما زال يُطبقها.

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ولفت فرج عامر إلى أنه حتى الآن لم يصب أى عامل بشركاته، بفيروس كورونا نتيجة الالتزام الشديد بالتعليمات الوقائية والحفاظ على التعقيم والتطهير باستمرار للعاملين.

وكان رئيس نادى سموحة قد نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بعدد من نجوم الكرة القدامى ورؤساء الأندية والاتحادات، برعاية رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، جمال الجارحى، خلال حفل إفطار.