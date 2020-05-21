شكرا لقرائتكم خبر عن اورنج توضح حقيقة خروجها من سوق ال ADSL في حلقة جديدة من Tech 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام مهران نائب رئيس شركة اورنج لقطاع الشركات، أن استمرار الشركة كأفضل مقدم لخدمات إنترنت الموبايل في مصر على مدار الأشهر التسعة الماضية جاء نتيجة للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في شبكة اورنج منذ عدة أعوام.

وأضاف خلال حديثه مع الزميل تامر إمام مقدم برنامج Tech 7 عبر صفحة الخليج 365 على فيسبوك، أن الشركة نجحت في التحول للربحية خلال العام الجاري بفضل الخطة الاستراتيجية التي تركز على بعض الخدمات الهامة.

وأوضح مهران أن أورنج لم تخرج من سوق الإنترنت فائق السرعة ADSL بل تقوم بالتوسع داخل المجتمعات العمرانية المغلقة "الكومبوندز" بشكل أكبر.

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الجدير بالذكر أن برنامج "Tech 7"، هو برنامج أونلاين يتم إذاعته عبر صفحة الخليج 365 على فيسبوك، ويتم بثه مباشرة "Live" من داخل صالة التحرير، ويعتمد على مناقشة الموضوعات التكنولوجية من خلال الخبراء والمتخصصين.

ويذاع برنامج Tech 7 أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع