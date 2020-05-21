شكرا لقرائتكم خبر عن "معاكم ومش هانسيبكم".. مبادرة الهيئة الإنجيلية لمواجهة كورونا بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ المشاركون في منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا مبادرة "معاكم ومش هنسيبكم" بقرية زاوية سلطان وعزبة الديابة، بالشراكة مع مجموعة من القادة الدينيين من القساوسة والشيوخ وعدد من واعظات وزارة الأوقاف والخادمات بالكنائس، بجانب مشاركة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بزاوية سلطان، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، وتضمنت المبادرة زيارات من الواعظات والخادمات لتوعية الأسر، وعمل جداريات فنية لتأكيد قيم التماسك المجتمعي بمشاركة 30 شابًّا متطوعًا. كما وُزِّعت أدوات وقاية وتطهير لعدد 250 أسرة، بجانب التوعية عن طريق الملصقات وتقديم رسائل من خلال مكبرات الصوت، وقد استفاد منها أكثر من 5000 مواطن.
كما شارك مجموعة من القادة المحليين مثل شيخ الصيادين بالديابة، وكبار عائلات القرية، بجانب مشاركة شيخ بلد زاوية سلطان في دعم المبادرة، والمشاركة في أنشطة المبادرة كافة، والتبرع بالمعدات المستخدمة في الرش والتعقيم بالحملة وبعض أدوات الوقاية.
الهيئة الإنجيلية تشارك "تحيا مصر" في إطلاق قوافل الخير، وتدعم 14 ألف أسرة بالبحيرة والمنيا وسوهاج، فيما شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صندوق تحيا مصر لدعم 14 ألف أسرة الأولى بالرعاية لعدد من قرى محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج، ضمن قوافل المرحلة الثالثة من المبادرة التي وصلت إلى 300 ألف أسرة أولى بالرعاية في 300 قرية هي الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهي المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما تستهدف قوافل المرحلة الثالثة الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 محافظة هي: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم، ومطروح والأقصر والغربية والقليوبية والوادي الجديد والشرقية والدقهلية والجيزة.
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