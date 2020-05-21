شكرا لقرائتكم خبر عن "معاكم ومش هانسيبكم".. مبادرة الهيئة الإنجيلية لمواجهة كورونا بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ المشاركون في منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا مبادرة "معاكم ومش هنسيبكم" بقرية زاوية سلطان وعزبة الديابة، بالشراكة مع مجموعة من القادة الدينيين من القساوسة والشيوخ وعدد من واعظات وزارة الأوقاف والخادمات بالكنائس، بجانب مشاركة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بزاوية سلطان، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، وتضمنت المبادرة زيارات من الواعظات والخادمات لتوعية الأسر، وعمل جداريات فنية لتأكيد قيم التماسك المجتمعي بمشاركة 30 شابًّا متطوعًا. كما وُزِّعت أدوات وقاية وتطهير لعدد 250 أسرة، بجانب التوعية عن طريق الملصقات وتقديم رسائل من خلال مكبرات الصوت، وقد استفاد منها أكثر من 5000 مواطن.

كما شارك مجموعة من القادة المحليين مثل شيخ الصيادين بالديابة، وكبار عائلات القرية، بجانب مشاركة شيخ بلد زاوية سلطان في دعم المبادرة، والمشاركة في أنشطة المبادرة كافة، والتبرع بالمعدات المستخدمة في الرش والتعقيم بالحملة وبعض أدوات الوقاية.