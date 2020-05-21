شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غلق نادى صحى بدون ترخيص يعمل فى أوقات الحظر بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة فى نطاق الحى، لضبط المخالفين لقرار حظر التجوال وغلق المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال عبد الفتاح في بيان اليوم، إنه تم ضبط نادى صحى في شارع بن الوليد يدار بدون ترخيص ومخالف لقرار الحكومة في التشغيل والعمل بعد مواعيد الحظر، وتم تحرير محضر والتحفظ علي المنقولات والأجهزة المستخدمة.

كما تم ضبط 6 سيارات تلقى المياه الملوثة في الطريق العام وتتسبب في تلف الأسفلت وجارى تحرير محاضر وتوقيع غرامات ماليه وفقا لقرار اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث تتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 5000 آلاف جنيه، كما تم رصد مطعم فى ش قمبيز يعمل بدون ترخيص وبعد المواعيد المقررة للحظر، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحى.

Advertisements