شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي الأباء يراقبوا تصرفات أبنائهم على "تيك توك" وطريقة حذف المحتوى غير اللائق.. حلقة جديدة من Tech 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني كامل مدير عمليات المحتوى بشركة "تيك توك" لمنطقة شمال إفريقيا، إن المنصة تهدف لإتاحة الفرصة أمام المستخدمين لعرض المحتوى المرئي الخاص بهم وفقا لآلية سهلة وبسيطة ومجانية، ليشاركوا فيديوهاتهم مع الآخرين.

وأضاف كامل خلال حديثه مع الزميل تامر إمام مقدم برنامج Tech 7 عبر صفحة الخليج 365، أن جيل الألفية هم أكثر الفئات العمرية المستخدمة لمنصة "تيك توك"، لافتا إلى أن الشركة تضع معايير مشددة لضمان أمن وسلامة المستخدمين، سواء من خلال خيارات الإبلاغ عن المحتوى المسيئ أو حذف المحتوى غير المتوافق مع أخلاقيات المجتمعات العربية.

وحول آليات مراقبة الأباء لتصرفات أبنائهم عبر منصة تيك توك، أوضح مدير عمليات المحتوى بالشركة أن هناك خاصية الترابط العائلي الذي يتيح للأباء متابعة تصرفات أبنائهم، ومتابعة ما يشاهدونه وما يقومون بنشره، وبعد ذلك يأتي دور الأباء في توجيه أبنائهم.

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وأشار كمال إلى اهتمام منصة "تيك توك" بالحملات المجتمعية مثل دعم الدولة ومؤسساتها من خلال هاشتاجات يتم وضعها وحث المستخدمين على التفاعل معها، بجانب مبادرات لجمع التبرعات لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا، ويشارك العديد من النجوم والمشاهير بتلك الحملات.

الجدير بالذكر أن برنامج "Tech 7"، هو برنامج أونلاين، يقدمه تامر إمام، ويتم إذاعته عبر صفحة الخليج 365 على فيسبوك، ويتم بثه من داخل صالة التحرير، ويعتمد على مناقشة الموضوعات التكنولوجية من خلال الخبراء والمتخصصين.

ويذاع برنامج Tech 7 أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.