شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاثوليكية" تحتفل بعيد القديس برناردينوس.. ابن النبلاء حارب البهرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء بعيد القديس برناردينوس الذى ولد في مقاطعة توسكانا بايطاليا ، لعائلة من طبقة النبلاء قد كان والده حاكماً لمدينة سيينا وبعد وفاة والده قام عمه بتربيته حيث كان لازال في السادسة من عمره، وفي عام 1397م التحق برناردينوس بإحدى الدورات التدريبية لدراسة القانون المدني والكنسي حيث انضم بعد ذلك إلى أخوية سيدتنا والعمل بمستشفى كنيسة ماريا ديلا سكالا وقد خدم بها بعد ان انتشر وباء الطاعون في سيينا وعاونه في ذلك عشرة من رفاقه حيث عملوا جميعاً على علاج المرضى لمدة أربعة شهور بالمستشفى وبالرغم من انتهاء وباء الطاعون إلا أنه قد أصيب بحمى استمرت لعدة شهور

وفي عام 1403 انضم إلى رهبنة الإخوة الأصاغر ( الرهبنة الفرنسيسكانية ) مع التقيد الصارم بقواعد القديس فرنسيس الرهبانية وسيم كاهناً في عام 1404 .

ولأكثر من ثلاثين عاماً بشر برناردينوس في جميع أنحاء إيطاليا وقد لعب دوراً كبيراً في الصحوة الدينية في وقت مبكر من القرن الخامس عشر فبالرغم من أن صوته كان ضعيفاً وأجش إلا أنه كان واحد من أعظم الدعاة في عصره حيث كان أسلوبه بسيط ومألوف للشعب الذي كان يجتمع في حشود حوله ليسمعون عظاته

وكان القديس برناردينوس ينتقل من مكان إلى آخر للتبشير فبشر ضد القمار والملابس الغير محتشمة والفخامة الزائدة والسحر والشذوذ والربا الفاحش الذي كان يمارسه اليهود بكثرة كما زجر مستمعيه بالامتناع عن التجديف والمحادثات غير اللائقة، كذلك استمر في التبشير في عدة مناطق كثير منها : فيرارا وبولونيا وروما وميلانو وتوسكانا ولومباردي ورومانيا وأنكونا وقد رفض منصب أسقفية فيرارا عندما تم ترشيحه إليها في عام 1431 ، وكان لوعظه اثر كبير في النفوس وله مؤلفات لاهوتية شهيرة .

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واهتم اهتماما بالغا بنشر عبادة اسم الرب يسوع في جميع الأوساط ،ومن وسائل نشر هذه العبادة كان ينقش أو يرسم اسم الرب يسوع بالأحرف الأولي على لوحات صغيرة بحيث يبدو وكأنه شمس تحيطها هالة من نور تبعث أشعتها في جميع الاتجاهات .

وتوفي هذا الأب القديس في 20 مايو عام 1444م في أكويلا بإيطاليا وقد أعلنه قداسة البابا نيكولاس الخامس قديساً في 24 مايو عام 1450م أي بعد ست سنوات فقط من وفاته