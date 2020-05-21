شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسوان: فتح الكنائس أمام ممارسة أسرار الاعتراف والمعمودية بأعداد محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا هدرا مطران أسوان، رئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، عدة قرارات جديدة بشأن الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد من غلق الكنائس وإيقاف الأنشطة الكنسية.

وقال الأنبا هدرا، في بيان له: نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID -19 ) ما أدى إلى غلق الكنائس وإيقاف الأنشطة الطقسية، لذلك كان لا بد من من التواصل مع الآباء الكهنة بالإيبارشية لمتابعة كل الأمور التى تتعلق بالخدمة، والتى أثارت عدة تساؤلات بين أبناء الإيبارشية والتى كانت تحتاج إلى وحدانية الرأى والفكر من أجل التدبير الروحى والكنسي، وبعد سلسلة من الحوارات والمشاورات والمناقشات استقر الرأى في هذه الفترة الاستثنائية على اتخاذ عده إجراءات في الأنشطة الكنسية.

وتابع: بالنسبة للصلاة على المنتقلين بكنيسة الثلاث فتية قديسين ويوسف الرامى، يقوم أحد آباء الكنيسة التابع لها المنتقل بالصلاة على الجثمان، مضيفا أنه حسب تعليمات الطب الوقائي يصرح بالصلاة على جميع المتتقلين والصندوق داخل السيارة وفي فناء المدافن مع التنبيه بعدم حضور أعداد كبيرة أثناء الصلاة، على ألا تقام صلاة الثالث داخل البيوت والكنائس.

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ولفت إلى أنه بالنسبة لطقس المعمودية، فإنه يتم طقس المعمودية كاملا بحضور والدى الطفل فقط وبحد أقصي تعميد 3 أطفال، موضحا أنه بالنسبة لسر التوبة والاعتراف فإنه يمكن للآباء الكهنة تحديد أيام معينة بأعداد قليلة من الأفراد حتى لا تحدث أى تجمعات للمعترفين، ولا بد من التواصل تليفونيا مع آب الاعتراف لترتيب موعد الاعتراف.

تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.