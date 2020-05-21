شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار الكمامة الدوارة.. نائبة برلمانية تطالب البنوك بتوفيرها مجانا للعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة البرلمانية آمال رزق الله، المؤسسات التى تفرض دخول المواطنين وهم يرتدون كمامة، بأن توفرها للمواطنين، موضحة أن البنوك التى فرضت ذلك على عملائها عليها أن تمنحها لهم بالمجان، وتابعت: "بنطالب واحد مش عارف مصلحته فين.. وعليه أقل حاجة يجب أن أوفر له الكمامة".

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن البنوك تستفيد من عملائها، وتابعت: "الناس غلابة وهتعمل أيه عاوزة تقضى مصالحها.. على الأقل أوفرها لهم".

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وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن المواطنين وقعوا ضحية ما يعرف بالكمامة الدوارة، فى ظل جائحة فيروس كورونا، وعليه حتى نوقف مثل هذه الظواهر السلبية التى تهدد حياة المصريين يجب توفير الكمامات لهم.

وفى سياق متصل، كان البنك المركزى المصرى، قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد القادم الموافق 24 مايو 2020، وحتى الخميس الموافق 28 مايو 2020 أى لمدة 5 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد 31 مايو 2020.