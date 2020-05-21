شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث البابا ثيودوروس بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال الأنبا نيقولا أنطونيو المتحدث باسم الكنيسة - في بيان رسمي- عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البابا ثيودروس هنأ كذلك الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وأوضح أن البابا ثيودروس وجه تهنئة عامة للشعب المصري العظيم بحلول عيد الفطر، داعيًا الله القدير أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشرطتها وشعبها، وأن ينعم على مصر والعالم أجمع باليمن والبركات والأمن والأمان، وأن يرفع وباء كورونا الخبيث عن العالم أجمع.

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وتعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

ويسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.