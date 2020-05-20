شكرا لقرائتكم خبر عن «لا أتمنى لأحد أن يعاني آلامه».. محافظ الدقهلية يتحدث عن إصابته وعلاجه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد ونقل العدوى إلى زوجته، معقبا: «أمى وأبنائى لم يصابوا ولكن زوجتى أصيبت. الوضع الصحى لى ولزوجتى الحمد الله. أنا وهي نتلقى العلاج اللازم داخل الاستراحة».

أضاف «مختار» في اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء، أنه تم رصد كافة المخالطين له وبلغ عددهم 51 شخصا، وبعد إجراء المسحات لهم تبين سلبية عيناتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه علم بإصابته قبل اجتماعه مع وزير الري، وكان يتعين عليه اتباع الإجراءات الطبية وعزل المخالطين له وفحصهم، فتم تطهير مبنى المحافظة.

تابع: «ظروف عمل المحافظين تتطلب منهم أن يكونوا في الشارع ويتابعون المشروعات والعمل العام، ورغم اتباعي الإجراءات الاحترازية والطبية وارتداء الكمامة أصبت بفيروس كورونا».

مضى قائلًا: «أتمنى من كل أهالينا في الدقهلية وكافة المحافظات المصرية أن يلتزموا منازلهم ولا يخروجوا منها إلا للضرورة القصوى».

ولفت المحافظ إلى أن العلاج الذي خضع له كان قوياً وأجهده كثيراً، معقبا: «العلاج كان قوي وبيتعب المعدة وبه مشقة وله آلام لا أتمنى لأحد أن يعاني منها. الإنسان يستطيع أن يقي أسرته من خلال اتباع التباعد الاجتماع وعدم الخروج للمنزل إلا للضرورة القصوى».

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