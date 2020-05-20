مشروع قانون من مجلس الوزراء للمساهمة التكاملية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طرح مشروع قانون بخصوص المساهمة التكافلية للعمل على مواجهة فيروس كورونا، من ضمن بعض التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث إنه ينص مشروع القانون على أن يتم الخصم من المرتبات والمعاشات كل شهر، اعتباراً من أول يوليو 2020، ويستمر الخصم لمدة 12 شهر، وطرح نسبة الخصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحقة من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، وخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل القيمة المستحقة من المعاش لأصحاب المعاشات، وذلك للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.