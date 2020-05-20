شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ليس عارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأشهر الماضية، العديد من المصابين بمرض كورونا أو المخالطين لهم أو الفريق الطبى المشرف على التعامل مع الفيروس عبر البلاد، اشتكوا من حالة التنمر التى تصاحبهم أينما حلوا رغم أن برتوكول التعامل مع المرض معروف للجميع ويملىء وسائل الاعلام والتواصل ليل نهار، وبناءً عليه لا يجب التعامل مع المصاب أو المخالط أو المشرف على علاجه بأنه موصوم بالعار!.

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