شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السفر العربى يبحث المتغيرات التي تطرأ على صناعة السياحة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنظمون لسوق السفر العربي الذى سيتم عقده افتراضيًا فى من الأول من شهر يونيو 2020 عن جدول الأعمال، حيث تقدم رؤى حصرية وتتطرق بشكلٍ موسع إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على الجولات والأنشطة السياحية ومناطق الجذب السياحي.

وقالت الشركة المنظمة فى بيان أن جلسة "وكالات السفر عبر الإنترنت والجولات السياحة مناطق الجذب السياحي في مرحلة ما بعد كوفيد-19" ستسلط الضوء على ثالث أكبر وأسرع قطاع نمواً في صناعة السفر.

سيسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الضوء على المتغيرات التي تطرأ على صناعة السياحة في هذا الوقت، الذي يشهد تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت، كما سيناقش مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على منظمي الرحلات ومناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، ستقام جلسة رئيسية تحت عنوان وكالات السفر عبر الإنترنت والجولات السياحة ومناطق الجذب السياحي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وذلك خلال اليوم الافتتاحي. خلال الجلسة، سيتم تقديم رؤية جديدة حصرية تركز على قطاع الجولات السياحية والجذب السياحي، والذي وصل حجمه حسب أبحاث "أرايفال" إلى 254 مليار دولار أمريكي عام 2019، مع التطرق بدقة إلى تأثير جائحة كورونا على هذه الصناعة والتوقعات العالمية المرتبطة بهذا الشأن.

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وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "إن الجولات والأنشطة السياحية ومعالم الجذب السياحي هي جزء لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة، وتعد حالياً ثالث أكبر وأسرع قطاع نمواً في هذه الصناعة.

ولكن على الرغم من ذلك، تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع تحديات رئيسية تتمثل في التقنيات الجديدة والابتكار، لذا فهي تحتاج اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى الدعم كي تتكيف من الطلبات الجديدة للمسافرين على المستويين المحلي والعالمي".

وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، سيشهد الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي إطلاق ندوات رقمية شاملة، وجلسات حوارية عبر البث الحي، واجتماعات الطاولة المستديرة، وجلسات تسريع التواصل والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

كما سيؤكد هذا الحدث التزام سوق السفر العربي بخلق الفرص وتهيئة الأجواء الإيجابية وتعزيز التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة المتنامي في المنطقة.