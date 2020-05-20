شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببغداد يبحث مع رئيس برلمان العراق التعاون بالملفات ذات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى.

وأكد مكتب رئيس البرلمان العراقي أن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين العراق وجمهورية مصر العربية، والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد استقبل منذ أيام السفير المص لاري في بغداد، علاء موسى، ونقل السفير المصري إلى الكاظمي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمّنت دعوة للكاظمي لزيارة مصر، وأن لدى مصر ثقة كبيرة بنجاح الحكومة العراقية، وكذلك الرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقدّم الكاظمي - بحسب بيان للحكومة العراقية - الشكر للسفير المصري على التهنئة، مؤكدا أن العراق يتطلع إلى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة والكهرباء. كما بحث الكاظمي مع السفير المصري آليات تسهيل عمل الشركات الإسثمارية المصرية في العراق.