شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى توى بسبب مديونياتها لفنادق تايلاند بـ56 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة توي TUI العالمية للسياحة مشاكل مالية مع الفنادق في تايلاند بسبب عدم دفع مستحقاتهم والتي تصل إلى 60 مليون فرنك سويسري (ما يعادل حوالي 56 مليون يورو).

وقالت صحيفة Travelnews السويسرية إن المديونيات تخص حوالي 100 فندق، وقدمت 12 جمعية فندقية تايلاندية خطابا لرئيس توي واقترحوا عليه من أجل إرضاء الشركاء الغاضبون دفع نصف مبالغ المديونيات المستحقة بحلول 29 مايو والباقي بحلول 29 أكتوبر القادم لمساعدة أصحاب الفنادق على البقاء.

وانتقد أصحاب الفنادق التايلانديين قرار TUI بالاحتفاظ بنسبة 75 ٪ مما يدين لهم به مقابل الخدمات التي تم توفيرها بالفعل، حتى يسمح الوباء بالسفر، كما أصرت شركة السياحة العملاقة على أنها ستدفع 25٪ فقط إذا وقعت العقود الجديدة.

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وأشار رئيس المنطقة الجنوبية لجمعية الفنادق التايلاندية ، كونجساك خوبونغساكورن ، إلى أن هناك حوالي 2000 فندق في البلد مرتبطة بـ TUI ، ويدين له بنحو 57.43 مليون يورو.

ونقل أصحاب الفنادق التايلانديون هذا الاقتراح إلى فريتز جوسين الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI في رسالة. في الوقت نفسه ، أكدت سلسلة فنادق تايلاندية معروفة أن مجموعة سياحة مبادرة المسار السريع لديها ديون مستحقة منذ موسم الشتاء الماضي.

كما انتقد نية منظمي الرحلات السياحية تمديد فترة السداد في العقود المستقبلية من 30 إلى 60 يومًا.

وفي هذا الصدد أبرز الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI Group ، في اجتماع هاتفي مع الصحافة عقد الأسبوع الماضي: "يتعرض كل فرد في الصناعة حاليًا لضغوط مالية كبيرة ، بما في ذلك منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر لدينا"، بدوره قال إنه على الرغم من تجميد مدفوعات الفنادق الآن ، إلا أنهم يعدون في المستقبل بالتعاون الوثيق.