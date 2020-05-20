شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يوقف فندق بمرسى علم عن مزاولة النشاط 6 أشهر لتدنى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة ستة أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضد الفندق بسبب تدني مستوي الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلي أرض الوطن أثناء فترة الحجر الصحي.

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وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية على أن اللجنة التي قامت بالتفتيش علي الفندق تأكدت من حقيقة الشكاوي وأن مستوي الخدمة بالفندق كان دون المستوى، علما بأن الوزارة قد قامت بالتنبيه على كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة لاستقبال العالقين المصريين فور عودتهم لقضاء الحجر الصحي لهم.

وجه الوزير بضرورة التأنى في إجراء المعاينات علي الفنادق للتأكد من التزامها بالضوابط ومدي جاهزيتها لاستقبال النزلاء موصيا بعدم تسرع هذه اللجان في إصدار شهادات السلامة الصحية إلا بعد التأكد الكامل من استيفاء الفنادق محل الفحص باشتراطات السلامة الصحية المقررة.

كما وجه وزير السياحة والآثار أيضا بتكثيف عمليات التفتيش للانتهاء من طلبات الفنادق التي ترغب في التشغيل في إجازة العيد، حال استيفائها للاشتراطات، طالبا من رئيس غرفة الشركات أن يوجه الشركات بعدم نشر إعلانات إلا عن الفنادق الحاصلة على ترخيص شهادة السلامة الصحية للترخيص لها بالتشغيل.