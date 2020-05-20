شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية بمصر تنفى مزاعم وجود طعام يحمى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت منظمة الصحة العالمية بمصر، فكرة وجود أطعمة معينة، تحمى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك أطعمة فقط تعمل على تقوية المناعة، حتى تستطيع مقاومة الفيروس فى الجسم.

وقال الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر عبر "تويتر": مفيش نوع أكل ثبت إنه بيحمي من فيروس كورونا، لكن فيه أكلات كتير بتقوي جهاز المناعة بشكل عام لأن فيها فيتامين سي زي الليمون والبرتقال والجوافة والفلفل الرومي، وكمان فيتامين أ اللي في الجزر والطماطم والقرع والبطاطا والمشمش".



منظمة الصحة العالمية بمصر

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.