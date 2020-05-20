شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة التونسى: فتح الفنادق نهاية مايو واستئناف النشاط السياحى 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي ان الوزارة أعدت بروتوكول صحي بالشراكة مع وزارة الصحة والديوان الوطني السياحى ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في طب الشغل استعدادا لاستئناف نشاطات المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية، وأكد وزير السياحة في تصريح لموقع موزاييك التونسى أن لجنة كوفيد 19 على مستوى رئاسة الحكومة، حددت الفترة الثالثة من الحجر الصحي الموجه لاستئناف نشاط القطاع السياحي والمتراوحة بين 4 و14 يونيو القادم.

وأضاف :"إلا أنه مع التوجه نحو الإنتصار على فيروس كورونا والسيطرة عليه بالإمكان التقديم في فترة استئناف نشاطات القطاع السياحي على مستوى المطاعم ووكالات السفر والفنادق في الفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه المتراوحة بين 24 مايو و 4 يونيو القادم".

وشهدت العائدات السياحية فى تونس تراجعا بنسبة 27% حتى 10 مايو مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 حيث بلغت ما يقرب من 1 مليار دينار، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.

وقال البنك المركزى ان عائدات العمل تراجعت، بدورها، بنحو 11% لتبلغ 1.4 مليار دينار، فيما تقلصت خدمة الدين الخارجي بحوالي 21% لتقدّر بنحو 2.8 مليار دينار.

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وفي المقابل ارتفعت المدخرات من العملة الصعبة لتصل إلى 21.6 مليار دينار، حتى 15 مايو 2020، في حين لم تتجاوز هذه المدخرات 13 مليار دينار في 2019.

وتشير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية ان خسائر القطاع تتجاوز 6 مليار دينار رغم ان الدخل السياحي لسنة 2019 قد تجاوزت 9 مليار دينار وهو رقم يعادل تقريبا دخل 2010.

اما عدد الليالي السياحية سنة 2019 فهي في حدود 30 مليون ليلة مقابل 35 مليون ليلة سنة 2010 ، كان عدد السياح الذين زاروا تونس السنة الماضية في حدود 9 مليون و400 الف سائح.