شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة تطالب البرلمان بمُضاعفة الدمغة الطبية لدعم فرق مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لطلب إجراء تعديل تشريعي على قانون اتحاد المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983 بحيث يضاعف قيمة الدمغة الطبية على الأقل ومراجعة كل بنود الدمغة الطبية، بحيث تقسم حصيلة الدمغة الطبية بعد مضاعفتها ولو لمرة واحدة توزع حصيلتها "نصف يستخدم في زيادة المعاشات، والنصف في رفع رواتب الأعضاء كل علي حسب أقدميته، وذلك نظرًا للدور البطولي الذي قام به الفريق الطبي أعضاء المهن الطبية "الجيش الأبيض"الحماية الوطن من وباء "كورونا"، ومن منطلق دعم نقابة صيادلة القاهرة لأعضاء المهن الطبية.





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وأشارت نقابة صيادلة القاهرة، فى خطابها: إلى ضرورة وضع قواعد وعقوبات رادعة على المتهربين من الدمغة، على أن يكون هناك نص قانوني صريح يعطي الحق للوزير المختص في وضع اللائحة التنفيذية لجمع الدمغة الطبية، خاصة وأن هذه القيم تم وضعها سنة 1983 طبقا للقانون 13 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2005 أسوة بالمهندسين والمحامين، لا سيما وأن التعديلات للسنة 2005 لم تضف سوى أقل القليل، مضيفه: آملين في سرعة مناقشة مشروع القانون دعما للجيش الأبيض خاصة وأن كل المؤشرات تظهر أن الوباء لن ينتهي في القريب العاجل.

كانت قد اقترحت نقابة صيادلة القاهرة على اتحاد نقابات المهن الطبية، تحويل نوادي الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، بسبب جائحة كورونا، وعدم توافر أماكن لعزل الأعضاء بالنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، مشيرة إلى أن ذلك إيمانا من النقابة بالدور المنوط بها نحو أعضائها فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا والعبء الملقى على الفريق الطبي بكل قطاعاته.