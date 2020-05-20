شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: بشاير الخير 3 يوفر 10آلاف وحدة سكنية ولجنة لاختيار المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية، على أن مشروع بشاير الخير أحد أهم المشروعات القومية التى تتم بالإسكندرية للنهوض بالمناطق العشوائية و تحويلها إلى مناطق حضارية، والذى تقوم بالإشراف عليه وتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح اللواء محمد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المشروع يتضمن نحو 10624 وحدة سكنية جديدة، تتسع لنحو 53 ألف فرد ، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لاختيار وتحديد الأسر المستحقة والتى تعانى من الإقامة فى مناطق عشوائية تمثل خطورة داهمة على حياتهم مثل منطقة "مأوى الصيادين"، وتتضمن اللجنة كافة الجهات المعنية.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 يأتى استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ حيث يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 تضم قسمين الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

كما يضم القسم الثانى من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا، تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك، وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالى مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين، وروف بإجمالى 5.654 م٢ ومحطة وقود على مساحة 3767 م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح 14386 م٢ للمبنى بإجمالى مسطح المبنيين 28 ألفا و772 مترا.