شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مريض "كورونا" من مستشفى منشية البكرى..والمدير: محاولة تم احتوائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية عبر صفحات السوشيال ميديا فيديوهات لمحاولة هروب مريض مصاب بكورونا من مستشفى منشية البكرى، وظهر المريض فى الفيديو وهو يسجد شكرا على هروبه من المستشفي .

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني عاطف مدير مستشفي منشية البكرى، لـ"الخليج 365": كانت هناك محاولة لهروب مريض وتم عودته للمستشفي مرة آخرى ويخضع للعلاج، وتابعت: تم احتواء الأزمة .

وكان أطباء مستشفى منشية البكرى، طالبوا فى بيان لهم عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك"، بتطهير المستشفي قبل بدء استقبالها لحالات كورونا، من خلال إجراء مسحات لطاقم العاملين بالمستشفى وتجهيز سكن ملائم وعمل تخطيط للمستشفي يتناسب مع معايير مكافحة العدوي، وأوضح الأطباء، فى بيان لهم: أن مطالبهم تتضمن غلق المستشفي 48 ساعة، ليتم خلالهم تطهير وتعقيم المستشفي وأخذ مسحات لجميع العاملين فيه وعزل الحالات الإيجابية التي قد تظهر، وتوفير كافة الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى برنامج مكافحة عدوي واضح وتدريب للفريق الطبى عليها.

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وأشاروا إلى أن مسئولة الطب الوقائي، قد حضرت إلى المستشفى، وتم مطالبتها بعمل مسحات للعاملين بالمستشفى، وتم إخبارها بعدم تطهير المستشفي من يوم الخميس الماضى، رغم أن مرضي كورونا وذويهم يتجولون فى المستشفي من يوم الخميس، مطالبين بحماية الفريق الطبي لاستمرار العمل فى مواجهة الفيروس، للحد من خطر انتقال المرض لكل المتواجدين للمستشفي.

كان أطباء مستشفى منشية البكرى، قالوا إنه صدر قرار بتحويل مستشفى منشية البكرى إلى مستشفى عزل يتم تحويل الحالات لها من مستشفى الحميات، مشيرين إلى ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، بين العاملين فى المستشفى خلال الأسبوع الماضى من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى وأطباء بأقسام النساء والتوليد والرعاية المركزة والجراحة العامة وتمريض الرعاية المركزة وأحد عاملات المستشفى.

وأضاف أطباء مستشفى منشية البكرى، فى بيان لهم: وبالتالى أصبح كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال مخالطين لحالات إيجابية لفيروس كورونا، وقد تم عمل مسحات لعدد 20 حالة وظهرت النتيجة بالأمس 16 بنسبة أكثر من 75 %، وبناءا عليه هناك مطالبة بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبى الحالى بالعزل المنزلى لمدة 14 يوما وتوفير فريق طبى بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.