شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تسيير 7 رحلات استثنائية إلى الكويت والإمارات لعودة المصريين العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدنى، غدا الخميس، 7 رحلات طيران استثنائية إلى عدة دول، ضمن الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تسير 5 رحلات، رحلة الى الكويت على أن تكون العودة الى مطار القاهرة، كما تسير 4 رحلات أخرى إلى مدينة دبى بالامارات على أن تعود الرحلات الى مطار أسيوط، كما تسير شركة إير كايرو رحلتين الى مدينة دبى على أن تكون العودة أيضا إلى مطار أسيوط .

ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطارى القاهرة وأسيوط، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.