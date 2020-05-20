شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج لـ"الإبراشى": أصبت بكورونا لمخالطتى قيادات وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

وأضافت شيرين فراج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الاجتماع الذى شاركت فيه كان مقررا له قاعة كبرى، ولكن تم نقل الاجتماع منها إلى قاعة أصغر لم يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى بها، وتابعت: "شخص أنا أعلم أنه ومكتبه مصاب كان فى الاجتماع".

ووجهت النائبة شيرين فراج، الشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت: "تلقيت رعاية جيدة وأتوجه بالشكر للأطقم الطبية.. أنقذوا حياتى.. الموضوع صعب جداً.. مريت بتجربة قاسية جداً.. حب الناس لى دعمنى".

وأضافت "شيرين فراج"، أنها بمجرد أن شعرت بارتفاع فى درجة حرارة جسدها توجهت لاتباع الإجراءات الوقائية والطبية، وأجريت لها مسحة تبين عقبها أنها إيجابية وخضعت للعلاج.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أنها أصابت ابنيها الاثنين، وتابعت: "أنا نقلت لهم المرض، وتعجبت من سرعة انتشار المرض، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعى بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض".

وأشارت النائبة، إلى أنها شفيت وابنيها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم ما زالوا يتلقون العلاج اللازم.