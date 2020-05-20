شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إصابتى بكورونا لم تمنعنى من مباشرة عملى بكل جدية والتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اصابته بكورونا لم تمنعه من مباشرة مهام عملة من مقر إقامته بمدينه المنصورة، مضيفا أنه يطمئن أهالى الدقهلية أنه بخير وفى صحة جيدة، وقال مختار إن هناك إصرار على مواصلة جهود إزالة التعديات، وإن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.

وقال مختار، إن أجهزة المحافظة واصلت إزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو أملاك دولة أوتعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى "بنطاق المحافظة".

وأشار الدكتور أيمن مختار فى بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ستستمر بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم اليوم الأربعاء إزالة 6 حالات تعدى على الارض الزراعية بنطاق مركز ومدينة أجا بمساحة بلغت 10قيراط ،و 16 سهم، كما أكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف إزالات التعديات باعتبارها قضية قومية.

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وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (405) حالة، موضحا أنه تم استعادة ما يزيد على (14 فدان ونصف ) ارض زراعية وما يقرب من (15 )الف متر مربع من الأرضى أملاك دولة أو تلك التى تم إزاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى .