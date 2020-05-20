شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح عقب اعتقاله..قرداش شقيق خليفة البغدادى يكشف أسرار داعش..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جهاز المخابرات العراقى الإرهابى "عبد الناصر قرداش" شقيق عبد الله قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادى فى قيادة تنظيم داعش الإرهابى، وفى أول تصريح له عقب الاعتقال، قال عبد الناصر قرداش وهو كاتم أسرار البغدادى، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابى السابق كان ديكتاتوراً يتمسك بأراه ولا يتراجع عنها ابدا، حيث أنه كان لا يستمع إلى نصائح المقربين منه.

وأضاف "قرداش" فى تصريحات خاصة لـ"العربية" من سجنه فى العراق: كانت هناك خلافات حادة بين عناصر التنظيم الأجانب والعرب حول قتل الأسرى، وكذلك سرقة الأموال.



قرداش

وأشار إلى أن زعيم التنظيم الجديد ليس حازماً بالدرجة التى كان بها فترة قيادة أبو بكر البغدادى.

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وأعلن جهاز المخابرات العراقى اعتقال "عبد الناصر قرداش" شقيق عبد الله قرداش خليفة ابو بكر البغدادى فى قيادة تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت وسائل إعلام عراقية حكومية، عن الجهاز، إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش، وأضافت أن "ذلك جاء وفقا معلومات استخبارية دقيقة".

يذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.