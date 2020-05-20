شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الاجتماعية: 76% من الشعب يرفض إعادة فتح المقاهى و51% ضد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع معدلات الوعى لدى المصريين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأصرار المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة والمساهمة ببعض الأفكار التى تحكم السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

وشهدت الدراسة التى نشرتها الصفحة الرسمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأجرت على عينة من الجمهور قوامها 501 من الأفراد، بمجموعة من النتائج، منها أن هناك متابعة من حوالى 98.3٪ من المواطنين للإجراءات التى تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصرى ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة، ورفض حوالى 76.6٪ من المشاركين فى الاستطلاع إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2٪ من المشاركين يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.

كما أن غالبية المشاركين ونسبتهم 73.9٪ - فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد - طالبوا بوضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك فى الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪، بينما رفض 51.5٪ عودة دورى كرة القدم.