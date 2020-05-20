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النائبة شيرين فراج: تجربتى مع كورونا قاسية.. والأطقم الطبية أنقذوا حياتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة البرلمانية شيرين فراج، الشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت: "تلقيت رعاية جيدة وأتوجه بالشكر للأطقم الطبية.. أنقذوا حياتى.. الموضوع صعب جداً.. مريت بتجربة قاسية جداً.. حب الناس لى دعمنى".

وأضافت "شيرين فراج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها بمجرد أن شعرت بارتفاع فى درجة حرارة جسدها توجهت لاتباع الإجراءات الوقائية والطبية، وأجريت لها مسحة تبين عقبها أنها إيجابية وخضعت للعلاج.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أنها أصابت ابنيها الاثنين، وتابعت: "أنا نقلت لهم المرض، وتعجبت من سرعة انتشار المرض، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعى بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض".
 

وأشارت النائبة، إلى أنها شفيت وابنيها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم ما زالوا يتلقون العلاج اللازم.

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