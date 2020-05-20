شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى حاجز الـ94 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مستوى 94 ألف حالة، حيث سجلت عدد الوفيات بحسب "وورلد ميتر" 94.327 بعد رصد 806 حالة جديدة اليوم، فى غضون ذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء فيروس كورونا بدول العالم المختلفة، حيث تخطت الأعداد الرقم 325 ألفا مسجلة 327,445 حالة، بزيادة قدرها 2.922 حالة عن أمس، وبحسب "وورلد ميتر" المعنى برصد وتتبع الحالات حول العالم، فإن عدد الإصابات بالفيروس التاجي تجاوزت أيضا المليون الخامس مسجلة 5.044.799 حالة، وتعافى ما يقارب 2 مليون حالة.

فى غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الأن.

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