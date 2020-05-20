شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: 30 ألف مصابًا يخضعون للعلاج من فيروس كورونا فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات التي ما زالت تخضع للعلاج من فيروس كورونا في المستشفيات وصل على 29957 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل، يأتى ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة بقطر أمس الثلاثاء فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 35,606.

وفى وقت سابق، قال سجناء فى قطر لـ هيومن رايتس ووتش : الطواقم الطبية توقفت عن زيارتنا في سجن قطر المركزى، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فى مشهد يؤكد تقصير السلطات القطرية فى حق المسجونين داخل قطر.

وقال المحتجزون: الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علنا.

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وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في العاصمة القطرية، الدوحة.