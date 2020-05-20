شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج: تجربتي مع فيروس كورونا قاسية.. والأطقم الطبية أنقذوا حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت النائبة البرلمانية شيرين فراج الشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت النائبة: «تلقيت رعاية جيدة وأتوجه بالشكر للأطقم الطبية لأنهم أنقذوا حياتي، الموضوع صعب جدا، مريت بتجربة قاسية جداً، وحب الناس لى دعمني».

أضافت في اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنها بمجرد شعورها بارتفاع درجة حرارتها توجهت لاتباع الإجراءات الوقائية والطبية، وأجري لها مسحة تبين عقبها أنها إيجابية وخضعت للعلاج.

ولفتت النائبة البرلمانية إلى إلى أنها أصابت ابنائها الأثنين، معقبة: «أنا نقلت لهم المرض، وأنا أتعجب من سرعة انتشار المرض، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الإجتماعى بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض».

وأشارت النائبة إلى أنها شفيت وأبنائها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم مازالوا يتلقون العلاج اللازم.

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