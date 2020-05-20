شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات من فيروس كورونا في «عزل قها».. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ221 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى قها المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في القليوبية تعافي 6 حالات وخروجهم من المستشفى، ليرتفع عدد المتعافين إلى 221 شخصًا.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى، رئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 221 شخصًا، الأربعاء، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

أضافت «حتاتة» أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس، وجميعها متوفر.