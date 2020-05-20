شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: لقاء شهري يجمع المراسلين الأجانب مع رئيس الهيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عقد لقاء شهري منتظم بالمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، لوضع آلية محددة الموعد للقاء معهم، تضاف إلى اللقاءات الفردية والجماعية المعتاد إجراؤها معهم.
وقال «رشوان» إن هدف تحديد هذا اللقاء المنتظم هو الاستماع للمراسلين والإجابة على الاستفسارات الخاصة بعملهم وتناولهم لمختلف الشؤون المصرية، وكذلك التعرف على آرائهم بالنسبة لأداء مهامهم وتوفير السبل الكفيلة بنقل الحقائق عن مصر في ضوء القواعد المهنية للعمل الصحفي المتعارف عليها عالمياً.
أضاف «رشوان» أن اللقاء سيعقد يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، بدء من الثلاثاء 2 يونيو المقبل، وذلك في مقر نادي المراسلين الأجانب في شارع طلعت حرب وسط القاهرة.
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