شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار»: شفاء 7 مصابين من فيروس كورونا.. واستقبال 32 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد استقبال 32 حالة جديدة من عدة محافظات ليصل عدد الحالات المحتجزة في المستشفى إلى نحو 200 حالة، فيما أعلن شفاء 7 حالات ومغادرتهم المستشفى إلى منازلهم.

واحتفل طاقم الأطباء برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، مدير المستشفى، والدكتور محمود شهاوى، نائب مدير المستشفى، رئيس الفوج الثالث، بارتفاع نسب الشفاء بالمستشفى بعد أن وصل عدد الحالات التي شفيت وخرجت إلى المنازل أو التي تم تحويلها إلى المدن الشبابية إلى 300 حالة، من بين 500 حالة استقبلها المركز منذ بدء تشغيله في 16 إبريل الماضى.