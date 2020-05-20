شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني البحيرة»: شفاء حالتين من فيروس كورونا.. واستقبال 12 مصابًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عطية الشامى، رئيس الفريق الطبى بمركز التعليم المدنى بدمنهور المخصص للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا، إن المركز شهد شفاء وخروج حالتين من المركز، وتحول 4 حالات جديدة من إيجابى إلى سلبى.

أضاف «الشامى» أن المركز استقبل 12 مصابًا جديدًا محولين من مستشفى صدر دمنهور، وتحويل إحدى الحالات من المركز إلى المستشفى العام.

وأشار «الشامى» إلى أن عدد الحالات المحتجزة في المركز حاليًا بلغ 91 حالة، مشيرًا إلى أن المركز استقبل أكثر من 140 حالة منذ بدء العمل في أول الشهر الجارى.