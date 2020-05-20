شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على طبيب في مستشفى طنطا الجامعي (صورة صادمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء في المستشفيات، وقع مساء الأربعاء، اعتداء جديد على طبيب بقسم الطوارئ الجامعي.

وأكد عميد طب طنطا، في بيان، أن تلك الواقعة ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء من قبل أهالي المرضي على الأطباء، وناشد الجميع دعم الأطباء والوقوف إلى جوارهم وحمايتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة كورونا، خاصة أن الأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين على قلب رجل واحد لخدمة المرضي والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامتهم.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، أنه تم الاعتداء على الطبيب أثناء عمله، وتحديدًا ساعة الإفطار أثناء مروره على الحالات بالقسم، فوجئ بالسب من قبل أهالي إحدى المرضي المحتجزين والتعدي عليه، وبالكشف على الطبيب وجد أنه أُصيب بكسر في الأنف وقطع بالجفن تحت الملتحمة ونزيف بالأنف، مشيرًا لي أنه تم القبض على المعتدي، وتحرر محضر رسمي بالاعتداء بنقطة الشرطة التابعة للمستشفيات الجامعية.

يذكر أن الطبيب المعتدي عليه تمسك بحقه القانوني ضد المعتدي في مساندة قوية من عميد طب طنطا والمدير التنفيذي للمستشفيات ومدير الطوارئ الدكتور أيمن سلام.

الاعتداء على طبيب في مستشفى طنطا الجامعي